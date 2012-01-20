Апаратна нарада КМДА щодо інвестиційної діяльності в місті
19:41, 20 січня 2012Київ
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23 січня о 9.00 за участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться апаратна нарада з заступниками голови КМДА, керівниками структурних підрозділів та комунальних підприємств столиці.
Порядок денний: І. Про активізацію інвестиційної діяльності в м. Києві та підвищення
якості підготовки інвестиційних проектів.
Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36
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