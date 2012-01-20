Вранці Мазурчак особисто перевірить, як прибрано сніг

Київ. 20 січня. УНІАН. Комунальним службам Києва, головам РДА, керівникам комунальних служб міста, житлово-експлуатаційних організацій доручено працювати без вихідних у період теперішніх снігопадів, а завтра вранці перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК особисто перевірить, як прибрано сніг у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, О.МАЗУРЧАК на екстреній нараді у КМДА заявив, що у найближчі дні, за прогнозами Гідрометцентру, снігопади в Києві продовжуватимуться. І тому, щоб уникнути складних ситуацій з прибиранням снігу, а також для забезпечення зручного пересування киян у наступні два вихідні дні, О.МАЗУРЧАК наказав усім керівникам вийти в ці дні на роботу і контролювати ситуацію з прибиранням. У випадку, якщо сімейні обставини не дозволяють вийти на роботу, вони мають передати питання на контроль свого заступника, але при цьому залишити свої номери телефонів для екстренного зв’язку в разі потреби.

“І ви повинні організувати роботу таким чином, щоб у разі нічних снігопадів забезпечити і в суботу, і в неділю очистку. Люди повинні ранком вийти і нормально пройти по місту. Не дивлячись на вихідні дні, ми повинні з вами працювати”, - сказав перший заступник голови КМДА.

Він наголосив на необхідності посилити роботи з вивезення снігу, особливо з тих місць, де вулиці не широкі – центральна частина Києва, Поділ тощо.

“Зрозуміло, що завтра-післязавтра ніякого вихідного у Вас немає. Ви перейшли на цілодобове чергування. Ранком я буду об’їжджати місто, і воно повинно бути чистим, від кашиці чисті всі дороги. І всі дороги повинні бути посипані”, - звернувся О.МАЗУРЧАК до керівника “Київавтодору” Георгія ГЛІНСЬКОГО.

Пізніше таке ж доручення було висловлено на адресу всіх присутніх на екстренній нараді керівників комунальних служб і підприємств міста.

За словами О.МАЗУРЧАКА, у Києві є усі можливості, щоб забезпечити необхідне прибирання міста від снігу – техніка, матеріали, люди, слід тільки зосередитися на тих проблемних питаннях, які зараз виникли, та вирішити їх.

Зокрема, він повідомив, що вже дано окреме доручення Головному фінансовому управлінню КМДА виділити наступний фінансовий транш “Київавтодору” для поповнення запасів пального.

Також О.МАЗУРЧАК доручив змінити режим роботи двірників. У попередні дні двірники працювали з 5-ї години ранку. “З 5-ї години немає сенсу працювати, тому що виходить так: двірник не виспався, заморився, і тоді, коли люди починають йти на роботу, сніг випав - і знову все засипано. Тому роботу треба починати з 7-ї ранку таким чином, щоб можна було прибрати до головного проходу людей, які починають йти практично після 8.00. У нього буде можливість прибрати, і якщо сніг падає, то не встигає покрити весь тротуар”, - пояснив він.

О.МАЗУРЧАК попросив «не жаліти солі» зараз для посипання вулиць.

“Якщо комусь потрібна допомога, то ми перекинемо техніку, перекинемо ресурси. Але вчасно про це необхідно повідомити”, - підкреслив О.МАЗУРЧАК.

Також він доручив відповідним службам контролювати прибирання територій, за які відповідають приватні орендарі, а в разі неприбирання складати «протоколи про адмінвідповідальність за ст. 152 по благоустрою» і накладати штрафи на порушників.

“Даєте власникам орендованих приміщень певний час на прибирання своєї території. На всіх, хто не прибрав, повинні бути складені протоколи... Всі вони отримають 850 грн. штрафу. Якщо ви не склали протокол, не змусили орендаря прибрати, ви віповідаєте за цю територію і прибираєте самі, а потім розбираєтесь з орендарями. Але не може такого бути, що йде тротуар біля вашого будинку, а поряд якийсь офіс і там не прибрано. Голови райадміністрацій повинні проконтролювати, щоб цих розривів у нас не було. Людина не повинна звертати увагу, чи вона йде біля житлового будинку, чи якогось торгового комплексу, де не вирішено питання...”, - наголосив О.МАЗУРЧАК.