КМДА ініціює відновлення примусової евакуації авто

Київ. 20 січня. УНІАН. Київська міськдержадміністрація піднімає питання відновлення примусової евакуації незаконно припаркованих автомобілів, які заважають прибирати сніг на дорогах столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, ця проблема була озвучена сьогодні під час екстренної наради у КМДА гендиректором КК “Київавтодор” Георгієм ГЛІНСЬКИМ.

Перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК, який головував на нараді, заявив: “З Управлінням надзвичайних ситуацій готуємо документи і повертаємось до питання про примусову евакуацію транспортних засобів у зимовий період, які заважають прибиранню в місті”.

Він нагадав, що евакуацію було заборонено. “Але я вважаю, що ми повинні опрацювати це питання з ДАІ стосовно траснпортних засобів у зимовий період, які порушують правила паркування, і вирішити його через засідання комісії по надзвичайних ситуаціях. До цього питання треба повернутися. Я вважаю, що в таких випадках не повинно страждати населення Києва через кількох водіїв, які неправильно себе ведуть. Ми повинні у такому випадку забирати транспортні засоби і нормально прибирати вулицю”, - зазначив О.МАЗУРЧАК.

На запитання, чи може ДАІ допомогти у вирішенні цієї проблеми, представник Державтоінспекції, присутній на нараді, зауважив, що на сьогодні можна водіїв-порушників притягати лише до адміністративної відповідальності.

“Я думаю, на даний момент ДАІ буде не проти підключитись до вирішення цього питання, бо це буде єдиний спосіб якимось чином вплинути на ситуацію при погіршенні погодних умов. Як показує практика, права смуга, як правило, залишається незачищеною, а це звужує проїжджу частину і тим самим тягне за собою напружену ситуацію на дорозі“, - зазначив представник Державтоінспекції.

О.МАЗУРЧАК повідомив, що міська влада окремо звертатиметься до водіїв - жителів Києва з рекомендацією на час снігопадів пересуватися містом громадським транспортом.