«Київводоканал» отримає близько 200 млн. грн.

Київ. 20 січня. УНІАН. Цього року на реконструкцію очисних споруд ПАТ «АК «Київводоканал» планується виділити близько 200 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам голова КМДА Олександр ПОПОВ, коментуючи ситуацію з ліквідацією аварії на Бортницькій станції аерації (БСА).

«Реконструкція об’єктів «Київводоканалу» буде в цьому році – мінімум близько 200 млн. грн. Ми зараз вишукуємо можливості, щоб отримати джерела фінансування. Тому що це тема, яка потребує вирішення, її не можна відкладати на потім. Мається на увазі не тільки БСА. Ми маємо на увазі й інші технології, які потребують втручання», - сказав О.ПОПОВ.

За словами голови КМДА, керівництво підприємства доклало всіх зусиль, щоб роботи з ліквідації наслідків аварії на БСА були проведені у повному обсязі.

«І протягом найближчим місяців ми проведено там капітальний ремонт з реконструкцією і цієї ділянки, і тих слабких ділянок, які працюють на нестабільній основі. Це стосується переважно очисних споруд», - зазначив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, вночі 17 січня сталася аварія на самопливному Лівобережному колекторі на території Бортницької станції аерації. На місці стався провал розмірами 10 на 10 метрів та глибиною 8 метрів. За інформацією офіційного сайту ПАТ "АК "Київводоканал", аварію локалізовано.