Бригинець також хоче проведення референдуму

Київ. 20 січня. УНІАН. Член Головної ради Українського товариства пам’яток історії та культури, голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ має намір винести питання про долю Андріївського узвозу на міський референдум, на якому затверджуватиметься Генеральний план розвитку Києва до 2025 року.

Про це він повідомив на прес-конференції в УНІАН.

За словами О.БРИГИНЦЯ, доля приміщення Національної спілки художників України на Андріївському узвозі, 18 уже не в руках київської влади. “Сьогодні, по суті, київська влада мало що може вирішити, оскільки відбуваються судові дії між художниками і тими людьми, які юридично сьогодні є власниками цього приміщення”, – сказав він.

О.БРИГИНЕЦЬ наголосив, що звертається до голови Київської міськдержадміністрації Олександра ПОПОВА з проханням призупинити будь-які дії навколо Андріївського узвозу.

Він зауважив, що наполягає на включенні пункту про долю Андріївського узвоза до референдуму, на якому затверджуватиметься Генплан Києва. “Ми повинні запитати киян одне: чи вони готові перетворити Андріївський узвіз в офісно-готельну вулицю, чи вони хочуть збереження там мистецької вулиці”, – сказав О. БРИГИНЕЦЬ.

Відповідно до другого варіанту, зазначив він, потрібно буде зобов’язати власників будівель на цій вулиці переорієнтувати перші поверхи усіх приміщень під галереї, майстерні для художників та музеї.

Також О.БРИГИНЕЦЬ зазначив, що Стратегією розвитку Києва до 2025 року для міста передбачено 1000 мистецьких галерей. “Тобто, на кожні 3150 жителів Києва буле одна галерея”, – пояснив він і зауважив, що навіть у разі здійснення цього плану у цих галереях нічого буде виставляти, адже художників виганяють з їхніх майстерень.

Він наголосив на тому, що позиція членів Спілки художників є дуже слабкою і непослідовною. За словами О.БРИГИНЦЯ, безліч майстерень, що орендуються спілкою або ж створені за її кошти, досі юридично не оформлені як власність спілки. “І вони таким чином залишили шанс для нинішніх забудовників, аби забрати ці приміщення”, – переконаний О. БРИГИНЕЦЬ.

На його думку, Національна спілка художників України повинна вимагати від влади столиці захисту об’єктів спілки, надаючи їм статус закладів культури.

У свою чергу, заступник голови київської організації Національної спілки художників України Сергій БРИЛЬОВ повідомив, що у столиці існують близько 570 художніх майстерень, які розташовані у центрі міста.

За його словами, митці дуже стурбовані підвищенням тарифів на комунальні послуги та оренду нежитлових приміщень під творчі майстерні. “Нас прирівняли за новими тарифами до бізнесменів”, – констатував він.

Також С.БРИЛЬОВ наголосив, що коли художники разом з юристами намагалися знайти господаря ТОВ «Авіанбуд», яке судиться з художниками за приміщення на Андріївському узвозі, 18, виявилося, що він зареєстрований за адресою, де “живе бабуся і відповідає, що таких там немає”.

Водночас, представник громадської ради «Асоціація Андріївський узвіз» Владислава ОСЬМАК повідомила, що будинок № 18 на Андріївському узвозі зводився у дві черги з 1870-х років відомими архітекторами: учнем Вікентія Беретті Павлом Спарро та Андрієм Крауссом.

Як додала В.ОСЬМАК, П.Спарро є автором багатьох житлових будинків, а також споруд на території Києво-Печерської Лаври, Видубицького монастиря і Голосіївської пустині. Також він є автором будинку № 4 на Андріївськмоу узвозі, який має статус пам’ятки.

За словами В.ОСЬМАК, будинок № 18 відносять до нововиявлених пам’яток культури, «значною мірою через те, що пов’язаний з іменами двох відомих архітерторів Києва межі минулого і позаминулого століть».

У свою чергу, президент Асоціації артгалерей України Віктор ХАМАТОВ повідомив, що більша частина будівель на Андріївськму узвозі давно виділена і вже належить різним бізнес-структурам.

“І сьогодні на Андріївському узвозі вже заплановано близько 10 торгово-розважальних і готельних центрів, які чекають на наступний крок – завершення першого етапу: реконструкції дороги, мереж, проведення електроенергії та інших комунікацій”, – сказав він.