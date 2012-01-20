КМДА тримає під контролем роботу комунальних служб

Київ. 20 січня. УНІАН. Влада Києва запевняє, що тримає під контролем ситуацію з очищенням міста від снігу, і переконує, що проблем у столиці немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова КМДА Олександр ПОПОВ.

За його даними, на сьогодні в місті працює 514 снігоприбиральних машин та відповідної техніки, а також 6,5 тис. працівників комунальних служб.

«На будь-якій ділянці дороги ви можете побачити роботу тих чи інших служб. Враховуючи, що сніг йде постійно і буде йти ще кілька днів, задіяна відповідна технологія прибирання. Ми повинні зробити все, щоб посипати дороги, і після того як транспорту стане менше на дорогах, у вечірній час, ми все приберемо», - зазначив О.ПОПОВ.

За його словами, в місті забезпечено безперебійну роботу громадського транспорту. «І ми слідкуємо, щоб не збільшувалася аварійність. Проблем у Києві з цим немає», - запевнив О.ПОПОВ.

У свою чергу, генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Георгій ГЛІНСЬКИЙ також зауважив, що ситуація на автомагістралях міста під контролем. Він зауважив, що підприємству вдається забезпечити рух на дорогах.

«На сьогоднішній день у мене немає інформації, що щось десь зупинялося. Пробки, на які посилаються, типові для будь-якого часу, можливо, влітку їх менше. Звичайно, ввечері їх буде більше і було вранці. Але транспорт ніде не зупинявся. Ми втримуємо ситуацію», - заявив Г.ГЛІНСЬКИЙ.