Заява Попова про референдум у Києві - політична

Київ. 20 січня. УНІАН. Намір влади Києва провести міський референдум має політичний характер, заявив УНІАН заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, коментуючи відповідну ініціативу голови КМДА Олександра ПОПОВА.

За словами М.ТОМЕНКА, на міський референдум уже давно треба було винести нагальні питання української столиці.

Він зауважив, що опозиція із задоволенням включиться у проведення міського референдуму.

«У той же час ми розуміємо, що ця заява носить політичний характер і означає, що влада прийняла рішення проводити вибори Київського міського голови за рахунок місцевого референдуму, який ця ж влада кілька років блокувала», - додав він.

М.ТОМЕНКО нагадав, що «Батьківщина» і ряд інших опозиційних партій неодноразово наголошували на необхідності проведення референдуму щодо діяльності Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та київської влади.

За словами віце-спікера, влада розглядає референдум як технологію перемоги на виборах Київського міського голови, які, за прогнозами, хочуть провести влітку і синхронізувати проведення референдуму разом із проведенням виборів.

М.ТОМЕНКО зазначив, що ідея референдуму добра, за умови, якщо на нього виносити не загальні питання, а питання конкретні, які цікавлять киян.

Зокрема, сказав він, у разі проведення референдуму опозиція наполягатиме на включенні питання щодо мораторію на проведення забудови в історичній частині міста та зупинення скандальних будівництв, які руйнують історичний образ столиці та несуть екологічну загрозу.

Як повідомляв УНІАН, голова КМДА О.ПОПОВ закликав киян вирішувати долю столиці на загальноміських референдумах.

«Закон наділяє нас правом проводити референдуми. Як голова виконавчої влади Києва, як громадянин я буду робити все, щоб референдуми стали нормою київського самоврядування. Долю столиці визначатимуть не кабінетні начальники і кілька десятків депутатів. Робитимуть це самі кияни», – зазначив О.ПОПОВ.