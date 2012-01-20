Попов вимагає від комунальників мобілізуватися

Київ. 20 січня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив усім комунальним службам мобілізуватися та вивести на вулиці столиці всю снігоприбиральну техніку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на екстреній нараді з питань подолання наслідків негоди О.ПОПОВ висловив незадоволення сьогоднішньою роботою комунальників в умовах снігопаду і запевнив, що особисто контролюватиме ситуацію з прибиранням снігу.

«Зима вирішила віддати нам борги. Однак в арсеналі міста достатньо снігоприбиральної техніки, аби швидко впоратися з негодою. Ми повинні докласти максимальних зусиль, тому що наразі ситуація на дорогах надзвичайно складна. Я особисто контролюватиму роботу всіх служб», – підкреслив О.ПОПОВ.

Він доручив першому заступнику голови КМДА Олександру МАЗУРЧАКУ особисто об’їхати з перевіркою вулиці міста та за результатами провести ще одну оперативну нараду питань роботи комунальних служб в умовах негоди.

У зв’язку зі снігопадом сьогодні та у вихідні 21-22 січня «Київавтодор» проводить роботу з очищення дорожньої мережі та вивезення снігу з автошляхів міста.

Зараз на шляхах працюють близько 300 одиниць снігоприбиральної та допоміжної техніки. Близько 500 осіб працюють на вулицях міста, очищаючи від снігу зупинки громадського транспорту, підходи до підземних пішохідних переходів і тротуарів.

КМДА закликає водіїв бути обережними, не паркуватися в центрі міста, не створювати аварійних ситуацій та чітко дотримуватись правил дорожнього руху.

ДАІ Києва звертається до водіїв з проханням рухатись із ввімкнутими ближніми фарами або ввімкнутим протитуманним світлом.

Також ДАІ рекомендує власникам автомобілів, задля безпеки руху, якнайшвидше замінити літню гуму на колесах на зимову.