У Києві водій автомобіля збив чоловіка

Київ. 20 січня. УНІАН. У Деснянському районі Києва, на вулиці Закревського, вчора близько 19.00 водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на пішохода і зник з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ міста Києва, за попередніми даними, 30-річний чоловік переходив дорогу у невстановленому місці. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав забиття тіла, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом лівої гомілки та був доставлений до лікарні.

Столична ДАІ просить свідків надати інформацію про ДТП за телефоном гарячої лінії 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово). Також можна скористатися телефоном для СМС повідомлень: (063) 7682020.

В ДАІ зазначають, що минулого року на автошляхах столиці за участю пішоходів сталося 1070 автопригод, в яких 104 особи загинули та 1044 отримали травми різного ступеню тяжкості.