Київ потерпає від заторів через снігопад

Київ. 20 січня. УНІАН. Сьогодні з ранку у Києві через складні погодні умови на основних дорогах утворилися кілометрові пробки, інформує ТСН.

Через снігопад рух на основних дорогах міста сильно ускладнено. Зокрема, майже нерухомі затори із машин утворилися на бульварі Перова, проспект Возз`єднання, Мост Патона, Броварський проспект (в районі вул. Будівельників).

На багатьох дорогах автомобілі рухаються повільно.

На сайті "Яндекс.Пробки" стан доріг завантаженість доріг оцінили у 7 балів за 10-бальною шкалою.

Нагадаємо, раніше 7-бальні затори (за шкалою сервісу "Яндекс.Пробки") були зафіксовані в передноворічні дні, чого не спостерігалося з липня 2011 року, відзначає ТСН.