Відкрито меморіальну дошку кінорежисеру Тимофію Левчуку

Київ. 20 січня. УНІАН. З нагоди 100-річного ювілею від дня народження радянського українського кінорежисера Тимофія Левчука 19 січня у київському Будинку кіно відкрито меморіальну дошку відомому митцю.

Як інформує офіційни портал Київської влади, у церемонії взяли участь Міністр культури України Михайло КУЛИНЯК, заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід НОВОХАТЬКО, секретар Київської міської ради Галина ГЕРЕГА, відомі кінорежисери Микола МАЩЕНКО та Роман БАЛАЯН, голова Спілки кінематографістів України Сергій ТРИМБАЧ.

Довідка. Тимофій Левчук народився 19 січня 1912 року у с. Бистровка на Житомирщині.

Працював асистентом режисера у кіномитців Івана Кавалерідзе та Ігоря Савченка.

Найбільш відомі стрічки режисера– «Війна», «Дума про Ковпака», «В степах України» (1952), «Іван Франко» (1956), «Два роки над прірвою» (1966), «Помилка Оноре де Бальзака» (1968), «Родина Коцюбинських» (1970), «Від Бугу до Вісли» (1980).

Тимофій Левчук має звання народного артиста УРСР (1969) та народного артиста СРСР (1972), є лауреатом Державної премії УРСР імені Тараса Шевченка. Кавалер 14 бойових та трудових нагород.

Т. Левчук помер 14 грудня 1998 року. Поховано його у Києві на Байковому кладовищі.