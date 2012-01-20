Сьогодні районні соццентри презентують звіти

Київ. 20 січня. УНІАН. Сьогодні в приміщенні Київської міської державної адміністрації відбудеться презентація звітів діяльності за 2011 рік районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молодію Києва.

Як інформує портал Київської влади, обрана тема – «Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю у територіальній громаді району».

Так, Оболонський район представить досвід своєї роботи з дітьми – сиротами та випускниками інтренатних закладів. Про здійснення соціальної роботи на базі клубів за місцем проживання доповість представник Печерського району. Подільський районний у м. Києві центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді презентує напрям соціально-психологічної, корекційної допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Спеціалісти з Солом’янського району доповідатимуть про організацію роботи з прийомними сім’ями та батьками дітей з інвалідністю. Специфіку роботи з сім’ями, що перебувають в складних життєвих обставинах та у пологових будинках представить Святошинський район. Шевченківський район зосередить увагу за напрямом насильства в сім’ї та роботу з наркозалежними.

До участі у заході запрошені представники Міністерства соціальної політики України, Київської міської державної адміністрації, заступники голів районних державних адміністрацій, представники Головних управлінь та служб Київської міської державної адміністрації, відповідних районних відділень.

Початок о 14.00.