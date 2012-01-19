У Музеї Києва скорочення працівників

Київ. 19 січня. УНІАН. Відповідно до наказу №6 від 16.01.2012 р. за підписом в.о. генерального директора Сергія КРОЛЕВЦЯ у Музеї історії Києва має бути проведене скорочення штату працівників.

Відповідний текст документу "Про організаційно-правові заходи, пов’язані з оптимізацією структури музею" оприлюднив сьогодні порталом "Свідомо". Згідно з наказом, йдеться про скорочення посад: заступника гендиректора з внутрішнього фінконтролю, головного художника, завідувачів п’яти відділів музею, організатора екскурсій, художника-реставратора, художника, водія. Загалом 11 посад.

Портал відзначає, що під час телефонної розмови С.КРОЛЕВЕЦЬ сказав, що інформація про скорочення є неточною, і телефоном він нічого не коментує.

На запитання, чи існує наказ №6 від 16 січня ц.р. прямої відповіді С.КРОЛЕВЕЦЬ не дав, наполягаючи на особистій розмові, відзначає "Свідомо".