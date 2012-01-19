На оновлення метро максимально залучать підприємства міста

Київ. 19 січня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ обіцяє, що кияни отримають більш сучасне, швидкісне та комфортне метро, у тому числі, за рахунок іноземних інвестицій, але це жодним чином не позначиться на вартості проїзду.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це він заявив під час зустрічі з працівниками столичної підземки.

О.ПОПОВ зазначив, що міськдержадміністрація має твердий намір зберегти існуючу ціну на користування послугами метро за будь-яких обставин.

«Ми запроваджуємо якісно нову, сучасну європейську систему громадського транспорту. Головна мета – створення максимального комфорту та зручності для пасажирів. Метрополітен – ключовий вид транспорту у цій системі. На розвитку метрополітену, будівництві нових станцій та ліній буде зосереджено основну увагу влади міста. Київ розвиватиме метрополітен, однак, у жодному разі, не за рахунок пасажирів», – сказав він.

Голова КМДА також відзначив, що сьогодні столиця реалізує програму з оновлення пересувного складу метрополітену. За 1 – 1,5 роки його буде оновлено наполовину. Причому до цього проекту будуть максимально залучені саме київські підприємства.

«Цього року ми реалізуємо масштабну програму з розвитку і модернізації метрополітену. Це стосується не лише будівництва станцій, але й оновлення парку. Вже найближчим часом ми розпочнемо втілювати досить амбітний проект, який дозволить залучити понад мільярд інвестицій на оновлення рухомого складу підземки. У результаті, ми отримаємо найсучасніші, комфортні вагони”, - поінформував О.ПОПОВ. Це, за його слвоами, особливо важливо, зважаючи, що міська влада дуже серйозно налаштована на подальше будівництво нових станцій. Він нагадав про зобов’язання щороку здавати в середньому 2 станції метро.

Нині метрополітен є найпопулярнішим видом транспорту у столиці - 55,7% усіх пасажироперевезень Києва в минулому році. Загалом його послугами протягом 2011 скористалися 519,04 млн. пасажирів.

Нагадаємо протягом 2012 року місто планує запустити в роботу ще дві станції Куренівсько-Червоноармійської лінії: Іподром та Теремки, а також розпочати роботи з будівництва четвертої гілки у напрямку житлового масиву Троєщина.