Святкові служби Водохреща провели на Оболоні та в Гідропарку

Київ. 19 січня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ разом з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ взяв участь у святковій службі з нагоди свята Водохреща біля Свято-Покровського собору Української православної церкви, що на Оболонській набережній.

Як повідомляє прес-служба КМДА, богослужіння та церемонію освячення води провели намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Вишгородський і Чорнобильський ПАВЛО та Архієпископ Переяслав-Хмельницький і Вишневський ОЛЕКСАНДР.

Також святкова служба відбулася пізніше у «Гідропарку» біля каплиці на честь Хрещення Господнього Української православної церкви Київського патріархату.

Для зручності мешканців, які мають бажання купатися в освяченій воді, у місцях богослужінь були встановлені спеціальні понтони, місця для переодягання, означені доріжки до місць освячення дніпровських вод.

Крім того, у місцях проведення обрядових заходів чергувала охорона громадського порядку, карети швидкої допомоги, працівники рятувальної служби на воді.