В місті на 50% зменшилась кількість скарг на відсутність тепла

Київ. 19 січня. УНІАН. В цьому опалювальному сезоні зафіксовано наполовину менше скарг киян щодо відсутності центрального опалення та гарячого водопостачання.

Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації, про відповідну статистику call-центру заявив голова ККМДА Олександр ПОПОВ.

Зокрема, фахівці проаналізували проходження опалювального сезону у період з 15.10.2010 р. до 15.01.2011 р. та з 15.10.2011 р. до 15.01.2012 р. на основі кількості звернень мешканців столиці, які надійшли до служби допомоги киянам (15-51).

Порівняльна характеристика складається з кількості будинків, у яких спостерігалися проблеми з подачею гарячого водопостачання, центрального опалення та поривів на тепломережах.

Згідно з отриманим результатом, у період з 15 жовтня 2010 року до 15 січня 2011 року було відсутнє централізоване опалення у 2 тис. 894 будинках, під час аналогічного періоду опалювального сезону 2011-2012 років їхня кількість зменшилася до 1 тис. 474 будинків. Крім того, гаряче водопостачання минулого опалювального сезону було відсутнє у 3 тис. 27 будинках, цього року їхня кількість становить 1 тис. 855.

Також зменшився показник кількості поривів на тепломережах (498 випадків під час поточного опалювального сезону проти 637 у минулому).

За словами голови КМДА, стійка тенденція до зменшення скарг, а відтак і несправностей та аварій в системі теплопостачання, говорить про хорошу підготовку міста до опалювального сезону.

“Ми дійсно ретельно підготувалися до опалювального сезону і сьогодні можемо говорити про позитивні результати такої роботи. Звісно, проблеми залишилися і більшість з них виникають через застарілі комунікації. Тому ще минулого року ми розпочали велику програму із заміни старих труб”, - зазначив О.ПОПОВ.За його даними, у бюджеті 2012 заклали на аналогічні роботи удвічі більше коштів аніж торік. “Переконаний, що наступного року нам вдасться покращити цю статистику ще суттєвіше», – додав керівник КМДА.

За офіційною інформацією, у 2011 році на ремонт та заміну магістральних мереж було виділено 300 млн. грн.

Більше того, зменшенню кількості аварійних ситуацій та, відповідно, відключень будинків від централізованого опалення і гарячого водопостачання сприяла і створена при столичній адміністрації група швидкого реагування, відзначають в КМДА. Головна ідея створення такої групи – оперативність ліквідації аварій.