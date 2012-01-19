22 січня масові заходи хочуть провести вже 6 партій та організацій

Київ. 19 січня УНІАН. Станом на сьогодні, 19 січня, в Головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю КМДА подали заявки 6 партій та громадських організацій на проведення масових заходів 22 січня з нагоди Дня Соборності та Свободи.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, з 10-ї години ранку 22 січня активісти партії “Фронт змін” зберуться на Софійській площі для відзначення Дня Соборності та Свободи. В рамках запланованих партією заходів - проведення ходи від Софійської площі (по вул. Володимирській) до пам’ятників М.Грушевському та Т.Шевченку, в якій заявлено участь близько тисячі осіб, та продовження святкування на Софійській площі, а також на Михайлівській площі. Триватиме це до 16.00. Планують участь загалом 20 тис. осіб.

На Софійській площі також мають намір провести свої заходи 22 січня представники ГО “Християнська Україна” (заявлено 2 тис. осіб), які братимуть участь у молитві “За єдність і соборність України” з 13.00 до 16.00.

Об 11.00 на Софійську площу також планують прийти представники партії “Наша Україна”, які до 12.00 мають намір провести тут свій захід з нагоди Дня Соборності та Свободи. Передбачена участь 200 осіб.

Київська міська організація ВО “Батьківщина” о 12.00 цього дня збереться на Майдані Незалежності, а з 14.00 до 17.00 організує Ходу до Дня Соборності та Свободи. Заявлено, що участь в ній візьмуть 2 тис. осіб, так само 2 тис. осіб очікується на Майдані Незалежності.

Також акцію з нагоди Дня Соборності та Свободи проведуть “Молоді регіони”, які на 10.00 збираються на вул. Червоноармійській, 103. Триватиме захід до 13.00. Заявлено участь 2 тис. осіб.

Крім того, ГО “Братство козацького бойового звичаю «Спас” проведе захід з нагоди свята на мосту Патона з 11.00 до 14.00. Очікують 1 тис. учасників.

Як повідомлялось, з 16.00 до 22.00 на Майдані Незалежності буде проведено музичний марафон з нагоди Дня Соборності України. Його організатором виступає Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнський благодійний таврійський фонд”.