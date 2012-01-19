ЦУМ закривають на реконструкцію

Київ. 19 січня. УНІАН. 31 січня Центральний універмаг на Хрещатику в Києві працюватиме останній день.

Як пише “Сегодня” (№ 12 від 19 січня) з 1 лютого універмаг закривають на масштабну реконструкцію, яка може завершитися не раніше, ніж за рік.

Продавці вже збирають речі, полиці напівпорожні. «Нам сказали до кінця місяця закінчити продажі, а до 3 лютого звільнити приміщення. Завезення немає. Розпродаємо залишки. Які будуть зміни, нам не говорять. Але змінювати тут потрібно багато що - подивіться на ці радянські люстри, страшні сходи...», - розповів продавець сигарет.

З ним згодна продавець алкоголю Олександра: «Те, що нас тут не буде, зрозуміло. Шкода, звичайно, але цю будівлю потрібно розвивати».

А декілька продавців побоюються, що тут буде готель. «Місце у центрі Києва для готелю дуже зручне», - пояснила продавець Марина.

Водночас, у КМДА наполягають, що ЦУМ не змінить свого профілю, в ході реконструкції лише розширять торгові площі. «Там буде сучасний торговий центр. Конфігурація будівлі не зміниться, як і фасад. Глобальних новацій, по суті, не буде. Сам проект нам повністю ще не передано, але скажу, що намічається тільки перепланування усередині», - сказав заступник голови КМДА з архітектури і землі Михайло КУЧУК.

Після реконструкції ЦУМ залишиться універмагом і збереже свою історичну назву. Для розробки нової концепції залучили консультантів світового масштабу. Як точно виглядатиме ЦУМ і що саме там продаватимуть - покажуть наприкінці січня, пише газета.