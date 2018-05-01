Валерій Борисов: Влада потребує постійного контролю з боку громадськості

Голова Ради громадського об’єднання “За Троєщину!” народний депутат Валерій БОРИСОВ закликав мешканців об’єднати зусилля над вирішенням проблем житлового масиву. Він впевнений, що саме Троєщина може подати приклад для наслідування не лише решті районів столиці, а й усій Україні.

Про це йдеться в оприлюдненому зверненні В.БОРИСОВА до троєщинців.

Він зазначає, що всі мають нормальне й зрозуміле бажання жити в безпечному, сучасному й комфортному оточенні. І це бажання дуже швидко стане реальністю за умови, якщо втілювати його в життя мешканці будуть власноруч.

“Хіба нам позичати хисту та завзяття, щоб наблизити стандарти якісного життя до будинку, в якому ми мешкаємо? Або до вулиці, якою наші діти ходять у школу?Хіба ми не здатні запропонувати нові умови співпраці громади з владою в рідному кварталі, мікрорайоні, місті?”, - наголошує В.БОРИСОВ.

На переконання депутата, Троєщина може подати приклад для наслідування не лише решті районів столиці, а й усій Україні. Адже, як відзначає В.БОРИСОВ, сьогодні на Троєщині проживає близько півмільйона громадян: як у двох обласних центрах – Полтаві і Луцьку – разом узятих! Саме завдяки Троєщині Деснянський район – найбільший в Україні.У Троєщини багате історичне минуле. Як свідчать літописи, саме тут, на березі озера Гнилуша, тисячу років тому Ярослав Мудрий підписав мирову угоду зі своїм братом – Мстиславом Чернігівським, що посприяла подальшому об’єднанню України-Руси в єдину державу.

“Ми маємо підстави пишатися рідним районом, але, як відомо, під лежачий камінь вода не потече. Не слід сподіватись, що життя перетвориться на казку саме по собі. Не варто чекати на те, що чиновник сам почне цікавитись, чи горить біля нашого під’їзду ліхтар. Влада потребує постійного контролю з боку громадськості. Час від часу їй треба підказувати, що і як робити та куди витрачати кошти”, - говорить депутат.

В.БОРИСОВ наголосив, що це добре виходить у органів самоорганізації населення (будинкомів, вуличкомів, кварткомів та комітетів мікрорайонів). Сьогодні Деснянський район – лідер за кількістю новостворених ОСНів у Києві.

“Об’єднання громадян «За Троєщину!», яке згуртувалося навколо ідеї перетворити наш район на найбезпечніший, найсучасніший і найкомфортніший у столиці, налічує тисячі активістів. А отже, для троєщинців настав слушний час голосно заявити про себе. Так, щоб кожний посадовець чи народний депутат лягав і прокидався з однією думкою: а що корисного я сьогодні зробив для Троєщини та її мешканців?”, - зазначає голова Ради об’єднання.

У своєму зверненні до мешканців Троєщини В.БОРИСОВ виклав бачення того, якою вона має бути і шляхи досягнення поставленої мети.

“Дорогу здолає той, хто рухається вперед. Якщо ми не розпочнемо зміни на Троєщині сьогодні, то не досягнемо мети ніколи.Ми будемо вважати наше завдання виконаним лише тоді, коли решта киян почне по-доброму заздрити троєщинцям!”, - говорить В.БОРИСОВ.

Він зазначає, що об’єднання громадян «За Троєщину!» переходить до активних дій.

“Ми не вестимемо зайвих дискусій, а вимагатимемо від влади щоденної копіткої роботи. Заради свого майбутнього і майбутнього своїх дітей.Троєщинці, єднаймося! Бо ми варті того, щоб наш район перетворився у найсучасніший, найбезпечніший і найкомфортніший в Україні”, - наголосив В.БОРИСОВ.

Надаємо текст повного звернення.