Працівникам метро обіцяють покращити умови праці

Київ. 19 січня. УНІАН. Голова КМДА Олександр ПОПОВ пообіцяв суттєве покращення умов праці співробітників столичного метрополітену.

Як інформує прес-служба КМДА, керівник міськадміністрації Києва зустрівся з трудовим колективом КП «Київський метрополітен» під час візиту на структурний підрозділ підприємства «Вагоноремонтний завод».

О.ПОПОВ наголосив на важливості покращення умов праці та соціального захисту працівників метро.

«У дуже не простий час, в складних економічних умовах ви виконуєте дуже важливу роботу для Києва та для всіх киян, і виконуєте її на дуже високому рівні. Це важка робота, і метрополітенівці мають отримувати достойну заробітну плату. Можу вас запевнити, керівництво міста чітко усвідомлює, що перспективи метрополітену – це перспективи розвитку. А отже і суттєвого покращення умов праці, і ми зробимо для цього усе можливе», – сказав голова КМДА, звертаючись до співробітників метрополітену.

Він дав доручення директору КП «Київський метрополітен» у найкоротші терміни підготувати проект соціального пакету для працівників, який би у тому числі передбачав забезпечення житлом.

«Протягом 2011 року ми стабілізували економіку, і навіть маємо рекордні результати. Наприклад, вперше за останній період розвитку столиці було введено в експлуатацію 1 млн. 500 тис квадратних метрів житла. Це один із дуже високих показників незалежного Києва. Ми дійсно маємо усі передумови та ресурси вже цього року приступити до будівництва житла для метрополітенівців. А це, я гадаю може стати хорошим стимулом для ефективної роботи підприємства та його колективу», – зазначив О.ПОПОВ.

Водночас, голова КМДА підкреслив, що покращення умов оплати праці та соціального захисту працівників метрополітену відбуватиметься не за рахунок підвищення тарифів за проїзд. Адже міська влада має твердий намір зберегти їх на існуючому рівні.

***Київський метрополітен налічує 50 станцій із 3-ма пересадковими вузлами, загальна експлуатаційна довжина трьох діючих ліній складає 65,2 км. Наразі продовжуються роботи з будівництва дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії у Голосіївському районі, так зване метро на Теремки. У поточному році на цій лінії метро планується збудувати та ввести в експлуатацію дві станції «Іподром» та «Теремки».

Середньооблікова чисельність трудового колективу метрополітену за 2011 рік складає 7 тис. 770 працівників. Середньомісячна заробітна плата за 2011 рік складає 4 тис. 441 грн.

У структурі підприємства функціонують електродепо: «Дарниця», «Оболонь», «Харківське», «Вагоноремонтний завод». Крім того до складу метрополітену входять наступні структурні підрозділи: «Комерційна служба», «Служба руху», «Служба сигналізації», «Служба інформаційних технологій та зв’язку», «Ескалаторна служба», «Електромеханічна служба», «Служба колії тунельних споруд і будівель», «Служба електропостачання», «Служба матеріально-технічного забезпечення», «Служба соціального забезпечення», «Служба воєнізованої охорони», «Дирекція будівництва метрополітену».

У будні середньодобові перевезення пасажирів Київського метрополітену складають майже 1,8 млн. чоловік, а перевезення за 2011 рік – 519 млн. пасажирів, у тому числі 390,6 млн. платних та 129, 4 млн. пільгових категорій (що складає близько 25% від загальної кількості перевезених пасажирів). В цілому ж, питома вага перевезень Київським метрополітеном у загальному об’ємі перевезень всіма видами комунального міського транспорту в 2011 році склала 55,7%.