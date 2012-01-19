Новорічну ялинку демонтують

Київ. 19 січня. УНІАН. У зв’язку з проведенням грандіозного святкового концерту з нагоди відзначення Дня української Соборності та Свободи на Майдані Незалежності 22 січня, розпочато демонтаж новорічної ялинки.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Міська влада підкреслює, що 22 січня столиця вперше відзначатиме День Соборності та Свободи України.

З нагоди свята у Києві у неділю відбудеться низка урочистих заходів, а також великий концерт на головінй площі міста.

В КМДА повідомили, що на ньому виступатимуть, зокрема, такі зірки української естради, як гурти «Мандри», «Скай», «ТіК», «Друга Ріка» та популярні співачки Джамала і Альона ВІННИЦЬКА (початок концерту о 17.00).

Згідно з затвердженим планом свята, 22 січня відбудеться урочисте покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. Урочистості на честь свята відбудуться у Національному палаці мистецтв «Україна» за участі представників виконавчої влади усіх рівнів, депутатів, дипломатичного корпусу, громадськості.Разом з тим, урочисті збори з нагоди Дня Соборності та Свободи України відбудуться у кожному районі міста. У музеях і бібліотеках розміщено книжкові виставки, фотовиставки, експозиції з історії Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, та їх ролі в процесі здобуття Незалежності України. А у навчально-виховних закладах вже почали проводити лекції, семінарські заняття, науково-практичні конференції та вечори пам’яті.

Довідка УНІАН. Вчора, напередодні Водохрещі, було розпочато демонтаж головної новорічної ялинки країни.

Відповідно до Указу Президента, прийнятого 30 грудня 2011 року «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат та професійних свят», цього року Україна вперше святкує День Соборності та Свободи.