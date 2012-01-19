У лікарнях розпочали встановлювання Wi-Fi

Київ. 19 січня. УНІАН. У Києві розпочався пілотний проект із забезпечення бездротового доступу до мережі Інтернет за допомогою технології Wi-Fi в режимі 24/7 в лікувально-профілактичних закладах столиці.

Як повідомляє портал Київської влади, реалізація цієї ініціативи проводиться згідно плану інформатизації системи охорони здоров’я Києва та завдань сектору «Охорона здоров’я» Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, а також на виконання Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Міська влада відзначає, що стратегічними планами розвитку інформаційних технологій в медичній галузі столиці визначено, що до кінця 2012 року бездротовий доступ до мережі Інтернет за допомогою технологій Wi-Fi з’явиться в 17 лікувально-профілактичних закладах столиці. Заплановано також, що згодом Wi-Fi доступом до мережі Інтернет будуть забезпечені всі лікувальні заклади Києва.

Наявність бездротового доступу до мережі Інтернет забезпечує для лікарів оперативний доступ до інформації стосовно нових ліків та методів лікування, для пацієнтів наявність такого додаткового сервісу означає підвищення рівня комфорту під час знаходження на стаціонарному лікуванні або під час очікування. Першим лікувальним закладом Києва, де буде встановлено Wi-Fi доступ, визначено Київський пренатальний центр.

Таким чином щорічно швидкісним Інтернетом користуватимуться 10-12 тисяч пацієнтів Київського пренатального центру та 430 працівників медичного персоналу. Інтернет працюватиме на площі всього медичного закладу – близько 17 тисяч кв. метрів. Швидкість доступу становитиме до 3 Мбіт/с. Цього буде достатньо для здійснення відеодзвінків за допомогою Skype, ICQ, завантаження фото- та відео- матеріалів, користування електронною поштою та комфортного перегляду WEB-сторінок.

Крім того, Стратегією розвитку Києва до 2025 року запланована реалізація проекту зі створення телемедичної мережі в лікувально-профілактичних закладах столиці. Використання телемедичних технологій дозволить підтримувати професійні зв’язки між колегами із різних регіонів України, різних країн світу, а також консультувати пацієнтів без фізичної присутності лікаря поруч. Пілотний проект з упровадження телемедичних технологій буде створено на базі Київського міського онкологічного центру вже цього року.