Київ залучить інвесторів до модернізації медобладнання

Київ. 19 січня. УНІАН. Київ хоче залучити інвесторів до обладнання київських медичних закладів сучасним устаткуванням.

Як повідомляє портал Київської влади, за ініціативи голови КМДА Олександра ПОПОВА у столиці триває реформування галузі охорони здоров’я. В цьому напрямку окрім реалізації відповідних міських та державних програм, керівник адміністрації схвалює пошук та співпрацю з партнерами-інвесторами, які погоджуються фінансувати зокрема і модернізацію устаткування медичних закладів міста. А це є невід’ємним етапом реформування галузі.

Як інформують в КМДА, відбулася зустріч О.ПОПОВА з представниками одного з найбільших виробників у галузі охорони здоров`я та лідерів з виробництва гемодіалізного обладнання – компанією «B. Braun Avitum AG». Під час переговорів було досягнуто домовленостей про надання гуманітарної допомоги Київській міській клінічній лікарні № 3 у вигляді найсучаснішого на сьогоднішній день устаткування для гемодіалізу «Dialog +», а також витратних матеріалів для проведення процедур. Загальна вартість гуманітарної допомоги склала понад 1 млн. грн. Тож уже сьогодні пацієнти лікарні мають змогу проходити відповідні процедури на сучасному обладнанні. А у перспективі медичний заклад зможе приймати ще більшу кількість пацієнтів.

У Головному управлінні охорони здоров`я КМДА відзначають, що сьогодні розглядаються й інші інвестиційні проекти на основі приватно-державного партнерства, які незабаром теж впроваджуватимуться у конкретних медичних установах Києва