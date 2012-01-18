Нардеп Борисов зайнявся проблемами троєщинців

Київ. 18 січня. УНІАН. На Троєщині розпочало роботу об’єднання громадян «За Троєщину!». Основне завдання цієї громадської організації – згуртувати троєщинців для вирішення спільних проблем: благоустрою району, створення нових робочих місць і комфортних умов для відпочинку та розвитку троєщинців. За ініціативою активістів організації, головою ради об’єднання громадян «За Троєщину!» став народний депутат України Валерій БОРИСОВ.

Про це повідомляє прес-служба ГО «За Троєщину!».

“Перетворити район на найбезпечніший, найсучасніший і найкомфортніший у столиці, наблизити стандарти гідного життя до кожного будинку, до кожної вулиці, налагодити ефективну взаємодію громади з владою із метою вирішення питань, які щоденно турбують кожного троєщинця – це наше основне завдання», –– наголосив новобраний голова Ради об’єднання.

Також ВБОРИСОВ зазначив, що особисто підтримує ініціативу тих людей, які хочуть змінити своє життя на краще.

«Якщо сидіти та чекати, поки прийде чиновник і почне цікавитися, чи горить біля вашого під’їзду ліхтар і чи стоїть лавочка, – нічого не буде. Мешканці самі мають скеровувати владу, допомагати їй. Це можна зробити, створивши орган самоорганізації населення. Троєщинці мають стати господарями у власному районі», – підкреслив він.

Як зазначається в повідомленні, незважаючи на те, що організація створена зовсім недавно, вона вже активно працює, реалізуючи ряд проектів. Так, одним із перших кроків об’єднання «За Троєщину!» було проведення шкільного конкурсу «Деснянський –– це район, у якому я живу, мені його розвивати». У конкурсі взяло участь більше 5450 учнів із 29 шкіл району.

Окрім того, в ці вихідні у Деснянському парку за ініціативи об’єднання відбулося святкування Старого Нового року, під час якого пройшов благодійний марафон зі збору коштів на лікування хворої на рак мешканки Троєщини 11-річної Тетянки ЧАБАНЮК.