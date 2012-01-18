«Київводоканал» завів сторінку на Facebook

Київ. 18 січня. УНІАН. ПАТ АК «Київводоканал» створив у соцмережі Facebook окрему сторінку аварійної служби «1581» (facebook.com/as1581).

Як повідомляється на офіційному порталі Київської влади, упродовж дня фахівці оновлюють сторінку інформацією про аварії на мережах, тимчасові відключення абонентів від водопостачання, роботу водовозок.

Серед переліку інформації і попередження для водіїв про можливі обмеження дорожнього руху у зв’язку з ліквідацією аварії мережі.

Крім того, до матеріалів додають фотозвіт з місця події – від виникнення аварійної ситуації до процесу її ліквідації та відновлення благоустрою аварійної ділянки.

«Київводоканал» закликає киян приєднуватися до наповнення сторінки аварійної служби товариства, надсилаючи повідомлення через мережу Facebook або на електронну адресу press@vodokanal.kiev.ua.