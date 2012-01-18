Ріелтори не прогнозують підвищення вартості житла в Києві

Київ. 18 січня. УНІАН. У Києві в першому півріччі 2012 року не очікується підвищення вартості житла.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловила генеральний директор АН «Благовіст» Ірина ЛУХАНІНА.

«Що стосується об`єктів з купівлі-продажу, я не думаю, що будуть якісь особливі цінові зміни. Збільшення операцій прогнозуємо. Я думаю, що до кінця року ми вийдемо із збільшення операцій десь на 21-23%, із зростання капіталізації на 12-14%», - сказала вона.

І.ЛУХАНІНА відзначила, що на ринку оренди житла в найближчі півроку не очікується істотних цінових коливань.

«Можливо, до Євро-2012 ми побачимо легкі цінові зміни. Можливо, з огляду здачі в оренду господарі перебудуються з квартир, які зазвичай здаються помісячно, на подобово. Що дасть їм змогу заробити, щонайменше, в 2-2,5 раза більше, ніж вони заробляють за помісячної оренди», - додала вона.

Генеральний директор агентства нерухомості Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА також очікує збереження вартості житла на нинішньому рівні.

«Виняток можуть становити певні цінові категорії, які матимуть максимальний попит у 2012 році... Наразі однозначно складно сказати, який це буде напрям, але це точно не буде елітна нерухомість... Якщо й будуть якісь коливання цін, вони будуть дуже незначні, в діапазоні 2-3%, і в тих напрямах, які матимуть максимальний попит», - сказала гендиректор АН Park Lane.

За підсумками цього року вона очікує збільшення загальної кількості операцій з нерухомістю на 8-12%.

Згідно з оптимістичним сценарієм розвитку, в 2012 році Г.МЕЛЬНИКОВА очікує зростання операцій в елітному сегменті до 6-7% загального обсягу операцій на ринку нерухомості, а за песимістичним сценарієм - збереження частки елітного сегменту на рівні 5%, а можливо, зниження до 4%.

Гендиректор АН Park Lane також прогнозує в поточному році зростання обсягу продажів у заміській нерухомості через інвестиційну привабливість даних об`єктів.

Довідка УНІАН. Агентство нерухомості «Благовіст» засновано в 1993 році. На сьогодні в Києві працює 10 філій агентства.

Агентство нерухомості Park Lane зареєстроване в Україні в 2006 р. На сьогодні функціонують 6 філій компанії.