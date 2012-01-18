Круглий стіл щодо організації імунопрофілактики у Києві

19 січня об 11.00 відбудеться круглий стіл на тему «Організація імунопрофілактики у Києві». Мова йтиме про організацію імунопрофілактики, про її правові засади і ситуацію з наявністю вакцин та доступністю вакцинації. Фахівці обговорять різноманітні аспекти імунопрофілактики, а також шляхи оптимізації роботи з її проведення.

Учасники круглого столу: перший заступник начальника Головного управління охорони здоров’я КМДА Валентина ЗАЛЕСЬКА, головний позаштатний спеціаліст Головного управління охорони здоров`я з питань дитячої імунології Федір ЛАПІЙ, головний позаштатний спеціаліст Святошинського управління охорони здоров`я з питань дитячої імунології Наталя ІОНІЦОЙ, заступник начальника управління з охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Алла Джелебова, головний

позаштатний спеціаліст Головного управління охорони здоров`я з неонатології Валерія ТИШКЕВИЧ, представник громадської організації «Імунний щит нації» Наталя ВИННИК.