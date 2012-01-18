В Києві відбудуться традиційні сільськогоспярмарки

Київ. 18 січня. УНІАН. У п’ятницю та суботу в Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Як повідомляє Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, зокрема, 20 січня, у п’ятницю, ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Дніпровському районі на вул. Гродненській, с1/35-5; Подільському районі на просп. Правди, 5-11; Шевченківському районі: на вул. В.Воровського, 2-4; вул. Ризькій, 1; вул. Якіра, 19; вул. В.Піка, 18; на розі вулиць Щусєва та Тираспольської.

У суботу, 21 січня, ярмаркуватимуть у: Голосіївському районі на Паньківській, 18-20;

Дарницькому районі на вул. П.Григоренка, 32-д; Деснянському районі на вул. О.Сабурова (в межах вулиць Бальзака та просп. Маяковського); Дніпровському районі на вул. А.Бучми; Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43; Печерському районі на вул. Задніпровського, 1; Подільському районі на просп. Московському, 5; Святошинському районі на вул. М.Семашка, 21; Солом’янському районі на вул. Стадіонній (в межах вулиць Урицького та Богданівської); Шевченківському районі на вул. В.Василевської, 1-17.

На ярмарках споживачам у широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України.

В КМДА нагадують, що продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15%

нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.