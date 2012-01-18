У будинках з лічильниками за тепло платитимуть сезонно

Київ. 18 січня. УНІАН. Кияни, які вже отримали платіжки за грудень, були неприємно здивовані. Вартість опалення в деяких будинках майже у всіх районах Києва зросла в 2-3 рази, пише газета «Сегодня».

Влада каже, що квитанції з підвищеними сумами отримали ті мешканці, в чиїх будинках встановили теплові лічильники. А самы ж тарифи на тепло не підвищували.

«У кого стоїть тепловий лічильник, вони платять за тепло лише в опалювальний сезон. Все решта - протягом усього року. Для будинків з лічильниками показники будуть різними в кожен конкретний місяць, залежно від кількості використаної теплової енергії», - пояснив перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

За його словами, організаціям необхідно час, щоб зняти показання з лічильників за попередній місяць. Тому в грудні прийшли платіжки за тепло за жовтень (в якому було всього 15 опалювальних днів), в січні - за листопад (вже за повний місяць).

«Деякі житлові контори зняли показники відразу за два місяці, тому кияни подумали, що тарифи зросли. Насправді це не так. Тарифи не підвищувалися. І цього року підвищуватися не будуть - ні на які комунальні послуги », - запевнив О.МАЗУРЧАК.