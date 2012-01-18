Київ зробив подарунок Українській школі у Ризі

Київ. 18 січня. УНІАН. Учні Української школи в Ризі з нагоди відкриття закладу отримали у подарунок від Київської міської державної адміністрації спеціальний інтерактивний комплекс для облаштування кабінету україністики, а також понад 170 найменувань книжкових видань, які поповнять бібліотечний фонд школи.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, серед переданих книжок: шеститомник Т.Г.Шевченка, словники, підручники з української мови та літератури, а також художні твори сучасних українських письменників. Чільне місце у книжковому зібранні посідає ілюстроване видання «Київ – моя любов» з особистої бібліотеки голови КМДА Олександра ПОПОВА.

Як відомо, 16 січня у столиці Латвії місті Рига відбулося відкриття реконструйованого приміщення Української середньої школи.

На церемонії відкриття оновленого приміщення навчального закладу були присутні Президент Латвійської Республіки Андріс БЕРЗИНЬШ та мер міста Рига Ніл УШАКОВ, Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО та заступник голови Київської міської державної адміністрації Леонід НОВОХАТЬКО.

Як зазначив у своєму вітальному слові представник КМДА, багаторічна і плідна співпраця між Києвом та Ригою з кожними роком міцнішає. “Це не аби як втішає. Адже саме міжнародна співпраця сьогодні дає можливість учням обох міст обмінюватися досвідом, брати участь у спільних конференціях, семінарах творчих конкурсах, що позитивно впливає на юнацтво в процесі інтеграції до європейської спільноти», – зазначив

Л.НОВОХАТЬКО.