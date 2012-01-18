У Києві відроджуватимуть традиції народовладдя

Київ. 18 січня. УНІАН. Голова Київької міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ закликав киян вирішувати долю столиці на загальноміських референдумах.

Про інформує прес-служба КМДА з посиланням на телезвернення очільника

міськадміністрації до мешканців міста, що напередодні пролунало в ефірі

телеканалів Інтер, 1+1, ТРК Київ та 5 канал.

«Закон наділяє нас правом проводити референдуми. Як голова виконавчої влади Києва, як громадянин я буду робити все, щоб референдуми стали нормою київського самоврядування. Долю столиці визначатимуть не кабінетні начальники і кілька десятків депутатів. Робитимуть це самі кияни», – зазначив голова КМДА.

За його словами, перший столичний плебісцит має з’ясувати долю Генерального плану міста. Однак перш ніж оголосити про всенародне голосування, міська адміністрація проведе громадські обговорення його проекту у всіх районах та навіть мікрорайонах Києва. Розпочнуться вони уже в лютому цього року, підкреслив О.ПОПОВ.

«Влада киян із декларації стане реальністю. Я наполягатиму, щоб жодне важливе питання не вирішувалось без участі громади, щоб кияни самі визначали перспективи розвитку міста і приймали усі принципові рішення», – зазначив голова КМДА.

О.ПОПОВ нагадав, що Київ уже має позитивний досвід загальноміських обговорень - за такою схемою була ухвалена Стратегія розвитку столиці до 2025 року. Тисячі пропозицій, зауважень і змін, які надійшли безпосередньо від киян, дозволили підготувати і затвердити виважений перспективний план розвитку на найближчі 15 років.

«Кожен киянин, якщо він вважає, що поставлене питання зачіпає інтереси всієї громади і, відповідно, варте загальноміського обговорення, може запропонувати його до розгляду на загальноміському референдумі. Завдання ж адміністрації, і моє особисте, зробити все для того, щоб такі питання виносилися на референдум і вирішувалися громадою міста, в інтересах самої громади, в інтересах Києва», – зазначив голова КМДА.

Також О.ПОПОВ нагадав про давню історію київської демократії. Адже принципові для міста рішення приймалися тут саме громадою іще за часів Магдебурзького права. Фактично, впровадження плебісцитів це не лише крок української столиці у бік Європейської демократії, але й відродження власних добрих традицій народовладдя.