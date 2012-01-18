КП «Плесо» упорядкувало столичні пляжі до Водохреща

Київ. 18 січня. УНІАН. Комунальне підприємство «Плесо» провело роботи з упорядкування столичних пляжів до Водохреща.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зокрема, силами працівників профільного підприємства наведено належний благоустрій зон відпочинку та пляжів. Прибрано сміття, очищені та асенізовані громадські туалети, кроновано дерева, підрізано кущі тощо.

Крім того, на деяких пляжах повністю поновлено пісок, пофарбовані та реконструйовані кабінки для переодягання.

На пляжних господарствах «Передмістна слобідка» та «Золотий» проведено вилов бездомних тварин.

На Водохреще в місцях святкування чергуватимуть працівники рятувально-водолазної служби.

Свято Водохреща відбудеться 19 січня 2012 року о 12.00 на Оболонській набережній біля Свято-Покровського собору (вул. Прирічна, 5А) та о 14.00 у Парку культури і відпочинку «Гідропарк».

Кияни та гості столиці матимуть змогу спостерігати чин освячення води за відповідними регламентованими та встановленими канонами православної церкви, а також зануритись в освячену воду, адже вважається, що на Водохреща, з опівночі до опівночі, вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби.