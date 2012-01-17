Прес-конференція щодо проблем Андріївського узвозу

20 січня об 11.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція: «Яку заміну готують митцям Андріївського узвозу». Мова йтиме про одну з найгостріших проблем Андріївського узвозу – будинок № 18, де поки що знаходиться 18 майстерень.

Учасники: Олександр Бригинець, член Головної Ради Українського товариства пам’яток історії та культури, голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму; Володимир Зінченко, заст. голови Національної спілки художників України; Владислава Осьмак, представник Громадської Ради «Асоціація Андріївський узвіз»; Олександр Добродій, художник; Ольга Козловські, громадський діяч. Яку заміну готують митцям Андріївського узвозу

Прес-конференція відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 4 (конференц-зал).