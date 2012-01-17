Посеред Дніпра може з’явитись пам’ятна скульптура

Київ. 17 січня. УНІАН. В Києві посеред річки Дніпро може з’явитись пам’ятна скульптура.

Як повідомляє прес-служба депутата Київради Олександра БРИГИНЦЯ, комісія з питань культури та туризму, яку він очолює, підтримала ініціативу щодо зарахування до комунальної власності територіальної громади м. Києва одного з биків залишків Миколаївського мосту, який підірвали під час Великої Вітчизняної війни посеред Дніпра.

За поясненням О.БРИГИНЦЯ, це необхідно було зробити для втілення ідеї «Студії творчих ініціатив», яка запропонувала встановити на бику скульптуру «Рідкісний птах», що стане ще й способом увічнення ідеї українського письменника Миколи Гоголя.

«Комісія підтримала ідею Студії ще влітку 2011 року. Єдиною перепоною для її втілення було не вирішене питання права власності на бик. Тепер, коли питання власності бика узгоджене з профільною комісією Київради, прийняття ряду рішень щодо оформлення всіх необхідних документів, піде швидше. Наскільки швидше побачимо, але хотілося б, завершити проект до Євро-2012», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

На переконання голови комісії Київради, згадки про «...птаха» з`являться в програмі річкових екскурсій по Дніпру. Можливо, навіть на її тлі фотографуватимуться молодята, які мають звичай приїжджати до пам`ятника засновників Києва.

Як нагадує прес-служба депутата, М.Гоголь, описуючи річку Дніпро, писав у творі «Вечори на хуторі поблизу Диканьки»: «Чудовий Дніпро при тихій погоді, коли вільно і плавно мчить крізь ліси й гори повні води свої. Ані ворухнеться, ані загуркотить... Мало який птах долетить до середини Дніпра».

Як повідомляв УНІАН, 22 липня О.БРИГИНЕЦЬ повідомив про ініціативу відтворити композицію, яка символізуватиме слова Миколи Гоголя «Мало який птах долетить до середини Дніпра»... «Головні пам`ятники й історичні місця розташовані на правому березі Києва, деякі на лівому, але встановити пам`ятник прямо посеред Дніпра не приходило в голову нікому. Дуже приємно, що «Студія творчих ініціатив» запропонувала втілити цю креативну ідею, яка стане ще й способом увічнення ідеї українського письменника М.Гоголя, який любив, знав Київ і не раз у ньому бував», - заявив тоді О.БРИГИНЕЦЬ.