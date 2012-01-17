Київ отримав 36 автобусів, придбаних за кредит ЄБРР

Київ. 17 січня. УНІАН. Київ уже отримав 36 автобусів, придбаних за кошти кредиту ЄБРР. Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністарції, про це заявив перший заступник начальника Головного управління транспорту та зв’язку Іван ШПИЛЬОВИЙ.

«Дуже велику увагу цього року столична влада приділятиме оновленню рухомого складу громадського транспорту. До травня місяця за кредитні кошти ЕБРР, ми отримаємо 185 автобусів великої місткості. На сьогоднішній день ми отримали вже 36 автобусів, і вони вже поступово вводяться в експлуатацію”, - сказав керівник управління.

Крім того, за словами І.ШПИЛЬОВОГО, у поточному році заплановано кількома траншами придбати 202 тролейбуси надвеликої місткості. 6 тролейбусів Київ уже отримав. Другим траншем буде закуплено ще 77 тролейбусів.

“Зараз опрацьовується питання щодо придбання додатково ще 40 тролейбусів», – поінформував він.

І.ШПИЛЬОВИЙ також зауважив, що новий рухомий склад першочергово направлятиметься на ті маршрути, де сьогодні бракує достатньої його кількості. Це, у свою чергу, дозволить списати ті автобуси і тролейбуси, які вже відслужили термін своєї експлуатації.

За словами першого заступника начальника Головного управління транспорту та зв’язку, сьогодні у столиці також здійснюється програма відновлення трамвайного парку рухомого складу: випробовуються нові трамваї; виконується капітальний ремонт існуючих.

Разом з тим, найближчим часом будуть підписані контракти на виготовлення зовсім нових великих трамваїв. Фінансування цих ініціатив заплановане Програмою соціально-економічного розвитку міста Києва на 2012 рік, яка передбачає спрямування коштів міста і держави формулою 50% на 50%.