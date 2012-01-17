Троєщинці зібрали кошти на лікування 11-річної мешканки району

На Старий Новий рік, 14 січня, у Деснянському парку Києва пройшов благодійний марафон, який проводився з метою збору коштів на лікування 11-річної Тетянки ЧАБАНЮК.

Як повідомили УНІАН в об’єднанні громадян «За Троєщину», яке ініціювало та організувало марафон, в заході взяли участь творчі пісенні й танцювальні колективи, команда КВК, козацький гурт, заслужені артисти України. Усі учасники заходу, волонтери, організатори та жителі Троєщини у цей день об’єднались заради допомоги маленькій мешканці району, яка хворіє на рак. Зібрані під час марафону кошти були направлені на її лікування.

Для дітей активісти організації та волонтери організували майстер-класи зі складання об’ємних фігур із паперу (оригамі та кусудамі), виготовлення в’язаних аксесуарів для оселі (в’язання), іграшок із шерсті (фелтінг або валяння) та ліплення з полімерної глини тощо.

Об’єднання громадян «За Троєщину» приготувало подарунки. для всіх дітей, які прийшли до Деснянського парку в суботу. Кожен маленький учасник новорічних конкурсів отримав запрошення на атракціон «Київська карусель», що на Хрещатику, а переможці – солодкі подарунки.

Як повідомили організатори, загалом на їх заклик допомогти хворій дівчинці відгукнулись близько 5 тис. троєщинців.