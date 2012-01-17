28 січня о 18.00 відбудеться круглий стіл з керівництвом Муніципального театру «Київ» і акторами, екскурсія по театру.

Після цього для представників ЗМІ відбудеться прем’єра вистави «Fantasy з життя саксофоніста», яка на думку театрознавців є однією з найбільш модернових, із використанням найоригінальніших технічних засобів.

Муніципальний театр «Київ» - один з наймолодших у столиці, він створений рішенням Київради у 2004 році. Театр знаходиться в колишньому приміщенні кінотеатру «Краків» на вул. Русанівська Набережна, 12. Сьогодні там працює 3 зали, чого немає в жодному іншому київському театрі.

Акредитація обов’язкова (тел. 235 52 86, 099 143 40 95) і триватиме до 21 січня 2012 року, кількість місць обмежена.