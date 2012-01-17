Освіту фінансуватимуть краще

Київ. 17 січня. УНІАН. На потреби освіти у 2012 році з бюджету Києва буде виділено на 23% більше коштів, ніж у попередньому році.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це поінформував голова КМДА Олександр ПОПОВ під час зустрічі з колективом Київського університету імені Бориса Грінченка.

Очільник держадміністрації взяв участь у загальних зборах вишу, де заслухав звіт ректора за 2011 рік.

Під час свого виступу О.ПОПОВ висловив переконання, що Столичний стандарт освіти має стати взірцем для навчальних закладів усієї країни. Тому він закликав усі вищі навчальні заклади міста і всіх киян долучитися до обговорення проекту «Столичного стандарту освіти».

Голова КМДА підкреслив, що сьогодні вкрай важливо, щоб до остаточного затвердження проекту долучилося якомога більше киян, тільки тоді проект зможе стати дієздатним і довершеним.

«Столичні стандарти освіти, окрім іншого, мають дати чіткий дороговказ стосовно обсягів та механізмів соціального захисту педагогів, які будуть запроваджені в столиці. А це сьогодні одне із найпринциповіших завдань Київської міської державної адміністрації», – підкреслив О.ПОПОВ.