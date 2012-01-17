Кияни традиційно святкуватимуть Водохреще

Київ. 17 січня. УНІАН. Столична влада запрошує киян та гостей столиці відсвяткувати Водохреще.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, традиційно, заходи з нагоди Хрещення Господнього відбудуться на Оболонській набережній, зокрема, біля Свято-Покровського собору Української православної церкви (вул. Прирічна, 5-а) та у Парку культури і відпочинку «Гідропарк» біля каплиці на честь Хрещення Господнього

Української православної церкви Київського патріархату.

Як повідомили в Управлінні у справах національностей та релігій КМДА, на Оболоні почнуть святкувати о 12.00, у Гідропарку – о 14.00.

За традицією, під час обрядових заходів відбуватимуться церемонії освячення води за відповідними регламентованими і встановленими канонами. Богослужіння та освячення води на Оболонській набережній проведуть Вікарії Київської Митрополії – Архієпископ

Переяслав-Хмельницький і Вишневський ОЛЕКСАНДР, Єпископ Яготинський

СЕРАФИМ, Єпископ Васильківський ПАНТЕЛЕІМОН. А у Парку культури та відпочинку «Гідропарк» Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ проведе богослужіння спільно з вікаріями Київської єпархії та духовенством міста Києва.