Голова КМДА вирішив інспектувати дитсадки

Київ. 17 січня. УНІАН. Голова Київськї міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ вирішив особисто перевіряти якість харчування дітей в столичних дитячих садках і навідуватись до них з відповідними ніспекціями без попередження.

Як повідомляє прес-служба Київськї міської державно їадміністрації, сьогодні О.ПОПОВ розпочав цю перевірку - прибув до одного із дошкільних закладів Оболонського району – дитсадка №579 – без попередження і відома керівництва райдержадміністрації та власне садочка.

Голова КМДА пообіцяв, що такі несподівані перевірки тепер стануть нормою.

«До мене надходить багато нарікань щодо якості харчування у дитячих садках. Напевне, це таке ж болюче питання для батьків, як і дефіцит місць. Я доручив керівникам відповідних підрозділів у найкоротший термін вирішити питання відповідного фінансування. Віднині, ця проблема буде під моїм особистим контролем», – запевнив він.

Очільник КМДА залишився задоволений результатами сьогоднішньої перевірки, адже попри перебої з фінансуванням наприкінці минулого року, проблем із харчуванням

у садочку не було.

«Я запитав у батьків, запитав у самих дітей. Діти просять добавки, а це означає, що готують смачно. Є овочі, є фрукти – значить діти отримують вітаміни, а зараз це дуже важливо. Однак є і проблеми – харчоблок потребує оновлення та ремонту, і ми цю проблему вирішимо вже найближчим часом»,– зазначив голова КМДА.

О.ПОПОВ також нагадав, що у 2012 році в міському бюджеті передбачено на 40% більше коштів на потреби дошкільних закладів, аніж торік. Так, у поточному році на дошкільну освіту спрямують 1 млрд. 147 млн. грн., тоді як у 2011 році на ці цілі було виділено 830 млн. грн.

«Я переконаний у необхідності посилення батьківського впливу та контролю за якістю харчування. Батьки мають бути впевнені, що їх діти отримують у дошкільних навчальних закладах якісну та смачну їжу. Київ – столиця України. Тож ми маємо стати взірцем для усієї країни у вирішенні кожного проблемного питання за участю громадськості», – додав О.ПОПОВ.

В КМДА також зазначають, що голова КМДА дав доручення відповідним підрозділам міста провести перевірку дотримання норм харчування у дошкільних закладах. Аналогічну перевірку проводила на початку навчального року й депутатська контрольна комісія, висновки якої також будуть враховані відповідною робочою групою міськдержадміністрації.