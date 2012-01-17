У прибиранні міста від снігу задіяно майже 7 тис. комунальників

Київ. 17 січня. УНІАН. До прибирання міста від снігу задіяно 610 одиниць техніки, а також 6 тис. 783 працівника комунальних служб.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління контролю за благоустроєм.

Зокрема, 365 одиниць техніки та 793 співробітника КП ШЕУ, 65 одиниць снігоприбиральної техніки та 795 працівників КП УЗН та 180 одиниць техніки і 5 тис. 195 працівників КП УЖГ.

Упродовж доби вивезено 154 тонни снігу, використано 1017,7 тонн піщано-соляної суміші та 436,8 тонн технічної солі.

За звітний день, представники профільного управління спільно з районними відділами благоустрою вручили порушникам 282 попереджувальних приписи з вимогою забезпечити прибирання закріпленої території від снігу та склали 50 протоколів за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Голова Київської міської держаної адміністрації Олександр ПОПОВ особисто контролює ситуацію прибирання міста від снігу. Два рази на добу відповідні служби звітують голові КМДА про ситуацію на магістральних мережах, внутрішньоквартальних проїздах, зупинках громадського транспорту та щодо реагування на скарги киян стосовно якості прибирання снігу.

«Перший теплий місяць зими розслабив працівників комунальних служб міста, проте прийшов час мобілізувати сили у цьому напрямку. Зимовий період повинен бути таким же комфортним для пересування киян містом, які і будь-який інший», – зауважив О.ПОПОВ.