На ліквідацію наслідків аварії на БСА необхідно 4 млн. грн.

Київ. 17 січня. УНІАН. Аварію на території Бортницької станції аерації у Києві локалізовано, проте ліквідація її наслідків триватиме близько двох місяців, і орієнтовна вартість робіт становить 4 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Київводоканалу», про це заявив голова правління компанії Валерій ЧЕНЧЕВИЙ.

Аварія сталася сьогодні в 0.30 на самопливному Лівобережному колекторі діаметром 3000 мм: поряд із насосною станцією першого підйому стався провал розмірами 10 на 10 м та глибиною 8 м.

Для забезпечення роботи системи водовідведення Києва стічні води переведено з Новодарницького на Позняківський колектор.

Продовжує роботу штаб з ліквідації аварійної ситуації у складі провідних технічних фахівців на чолі з В.ЧЕНЧЕВИМ. Крім того, для з’ясування способів усунення аварії і необхідних для цього ресурсів на БСА прибула електротехнічна лабораторія технічного департаменту «Київводоканалу».

На місці аварії працює спецтехніка, зокрема, два підйомних крани, три КрАЗи-самоскиди, один бульдозер і два екскаватора.

БСА - єдина очисна споруда столиці України, побудована ще у 1960-х роках, тоді як мегаполіси багатьох країн світу мають по декілька таких станцій, йдеться у повідомленні.

Проектна потужність станції – 1,8 млн. кубометрів стічних вод на добу. Фактично, на сьогодні щодоби очищується 800 – 900 тис. кубометрів. На БСА використовується класична схема обробки стічних вод, яка була розроблена та запроектована ще у 50-60-х роках минулого століття. З того часу жодних суттєвих змін в неї не вносилося.

Повна реконструкція станції повинна проводитися поетапно, враховуючи величезний обсяг робіт та необхідне фінансування. Загальна вартість реконструкції - понад 5 млрд. грн.

Перенесення початку масштабної реконструкції станції створює постійну загрозу екологічної катастрофи не лише для міста Києва і прилеглих територій, але й для усіх міст, що знаходяться нижче за течією Дніпра, оскільки саме туди з БСА надходять очищені стоки, наголошують у «Київводоканалі».