У Подільському районі стався вибух газу у приватному будинку
11:32, 17 січня 2012Київ
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Постраждали дві особи
Київ. 17 січня. УНІАН. Сьогодні вночі у Подільському районі Києва у приватному будинку по вулиці Осиповського стався вибух газу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у місті Києві, внаслідок вибуху постраждали двоє осіб. Жінку було госпіталізовано з опіками тіла, а чоловік від госпіталізації відмовився.
На місці події працювали рятувальні підрозділи МНС, аварійні служби «Київгаз» і «Київенерго», бригада швидкої допомоги та наряд міліції.
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