Парк Київська Русь запланував святкування на рік

Київ. 17 січня. УНІАН. Центр культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» сформував програму подій на 2012 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, усі події цього року будуть присвячені святкуванню двох ювілеїв – 1150-річчю заснування держави Київська Русь та 1130-річчю проголошення Києва її столицею.

Першим грандіозним дійством 2012 року в Парку стане святкування Масляної – стародавнього свята, що символізує відхід Зими.

Відкриття театрального сезону відбудеться 24-25 березня.

У вихідні у Парку будуть проводитись тематичні програми та свята, серед яких - святкування Великодня, Дня Івана Купала, Дня Святих княгині Ольги та князя Володимира та багато інших цікавих подій.

Крім цього, у Парку готуються зустрічати іноземних вболівальників, які прибудуть на Чемпіонат Європи з футболу 2012 року.

«З 3 червня по 6 липня в Парку відбуватимуться щоденні розважальні програми. На території Парку буде влаштована повноцінна зона гостинності - з кемпінгом, харчуванням та можливістю зручного перегляду матчів чемпіонату», - повідомили у прес-службі.

Ключовою подією сезону стане ювілейний, V Міжнародний мега-фестиваль культури та історії «Парк Київська Русь» з ексклюзивною програмою грандіозних масових заходів до 1150-річчя заснування держави Київська Русь та 1130-річчя проголошення Києва її столицею.

У рамках фестивалю пройдуть чотири масштабних фестивалі: «Київська Русь XIII-XIV ст.» (18-20 травня), «Билини Стародавнього Києва ІХ-ХІ ст.» (23-26 серпня), «Гості Стародавнього Києва XV ст.» (21-23 вересня) та «Стріла Стародавнього Києва» (6 жовтня).

Повний календар подій можна переглянути на сайті Парку - www.parkkyivrus.com