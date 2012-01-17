Парк Київська Русь запланував святкування на рік
Присвячені заснуванню Київської Русі
Київ. 17 січня. УНІАН. Центр культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» сформував програму подій на 2012 рік.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, усі події цього року будуть присвячені святкуванню двох ювілеїв – 1150-річчю заснування держави Київська Русь та 1130-річчю проголошення Києва її столицею.
Першим грандіозним дійством 2012 року в Парку стане святкування Масляної – стародавнього свята, що символізує відхід Зими.
Відкриття театрального сезону відбудеться 24-25 березня.
У вихідні у Парку будуть проводитись тематичні програми та свята, серед яких - святкування Великодня, Дня Івана Купала, Дня Святих княгині Ольги та князя Володимира та багато інших цікавих подій.
Крім цього, у Парку готуються зустрічати іноземних вболівальників, які прибудуть на Чемпіонат Європи з футболу 2012 року.
«З 3 червня по 6 липня в Парку відбуватимуться щоденні розважальні програми. На території Парку буде влаштована повноцінна зона гостинності - з кемпінгом, харчуванням та можливістю зручного перегляду матчів чемпіонату», - повідомили у прес-службі.
Ключовою подією сезону стане ювілейний, V Міжнародний мега-фестиваль культури та історії «Парк Київська Русь» з ексклюзивною програмою грандіозних масових заходів до 1150-річчя заснування держави Київська Русь та 1130-річчя проголошення Києва її столицею.
У рамках фестивалю пройдуть чотири масштабних фестивалі: «Київська Русь XIII-XIV ст.» (18-20 травня), «Билини Стародавнього Києва ІХ-ХІ ст.» (23-26 серпня), «Гості Стародавнього Києва XV ст.» (21-23 вересня) та «Стріла Стародавнього Києва» (6 жовтня).
Повний календар подій можна переглянути на сайті Парку - www.parkkyivrus.com