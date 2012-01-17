На Бортницькій станції аерації стался аварія

Київ. 17 січня. УНІАН. Сьогодні в 0.30 у Києві на території Бортницької станції аерації (БСА), на самопливному Лівобережному колекторі діаметром 3000 мм поряд із насосною станцією першого підйому виник провал розмірами 10 на 10 м та глибиною 8 м.

Для здійснення першочергових заходів з ліквідації наслідків аварії стічні води переведено з Новодарницького на Позняківський колектор, повідомили УНІАН у прес-службі акціонерної компанії «Київводоканал».

Для локалізації провалу задіяно аварійні бригади департаменту експлуатації каналізаційного господарства, зокрема, фахівців дільниці колекторів глибокого закладання.

Крім того, розпочав роботу оперативно створений штаб з ліквідації аварійної ситуації у складі провідних технічних фахівців на чолі з головою «Київводоканалу» Валерієм ЧЕНЧЕВИМ.

На місці провалу працює електротехнічна лабораторія технічного департаменту «Київводоканалу».

У «Київводоканалі» наголосили, що неодноразово інформували про катастрофічну ситуацію, пов’язану зі зношеністю каналізаційної системи, та необхідністю модернізації, особливо у частині єдиної на весь Київ очисної станції – Бортницької станції аерації.

Сьогодні об 11.00 відбудеться брифінг щодо аварійної ситуації на БСА (вул. Колекторна, 1). Контактні телефони: (067) 656-06-79 та (067) 327-17-22.