Розпочато капремонт ескалатора на станції «Палац спорту»

Київ. 17 січня. УНІАН. Сьогодні, 17 січня, розпочинається капітальний ремонт ескалатора № 3 станції «Палац спорту» Сирецько-Печерської лінії столичного метро.

У комунальному підприємстві «Київський метрополітен» повідомляють, що роботи триватимуть до 6 березня 2012 року.

Крім того, до 17 лютого поточного року триватиме капітальний ремонт ескалатора № 3 верхнього нахилу станції «Печерська» Сирецько-Печерської лінії.