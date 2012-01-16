На Подолі податківці ліквідували конвертаційний центр

Київ. 16 січня. УНІАН. Співробітники головного відділу податкової міліції Державної податкової інспекції у Подільському районі Києва виявили та припинили діяльність чергового конвертаційного центру.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у Києві, за даними першого заступника голови ДПА у Києві – начальника управління податкової міліції Ігоря УСИКА, діяльність центру була спрямована на надання послуг суб`єктам господарювання України з конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов`язань, легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

Нелегальну фінансову мережу створив 40-річний житель м. Бровари Київської області. За короткий час ним було створено десятки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Допомагала йому 55-річна уродженка Камчатки, яка виконувала функції бухгалтера.

Конвертувались кошти у готівкові долари США, євро та гривню, а потім з відрахуванням відповідних відсотків за послуги з конвертації привласнювались підприємцями-замовниками. Лише за рік протиправної діяльності тіньовики «прокрутили» понад 150 млн. грн.

Під час обшуків в офісах та помешканнях учасників конвертаційного центру було виявлено та вилучено півсотні печаток фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію та кілька ноутбуків з бланками первинних документів підконтрольних підприємств.

Накладено арешти на рахунки підприємств у банківських установах м. Києва, у результаті чого заарештовано грошових коштів на загальну суму більш ніж 0,5 млн. грн.

«Наразі порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. За попереднім аналізом вилучених бухгалтерських документів та в результаті відпрацювання контрагентів конвертаційного центру планується додатково стягнути до бюджету понад 30 млн. грн. несплачених податків», - зазначив І.УСИК.