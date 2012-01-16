Київ. 16 січня. УНІАН. В Києві закінчилося виготовлення першої 4-х метрової писанки для національного “Параду вишиванок-2012″, повідомляє сайт ГО “Столичні ініціатви”. На першому етапі, писанки поїдуть до міст-учасників, де будуть розписані найкращими та найталоновитішими митцями, яких буде обрано адміністрацією.

Як відомо, 24 серпня, на День Незалежності України, розписані диво-яйця демонструватимуть на національному параді, що пройде в центрі столиці. Після параду всі роботи підуть на експозицію, яка проходитиме з 15 квітня по 15 червня, у сквері імені Івана Франка.

Метою даного проекту є розвиток і поширення українського писанкарства, як художнього явища і культурного феномену.

Як зазначають в ГО “Столичні ініціативи”, брати участь у конкурсі можуть всі бажаючі, як школярі так і професійні митці. Розмальована маленька писанка має бути покрита лаком (щоб фарба не потекла в разі дощу) та мати мотузочку – для кріплення експозиції. Також від однієї особи може бути декілька варіантів писанки. У конкурсі можуть брати не тільки розписні писанки, а й вишиті бісером чи оброблені будь-яким іншим матеріалом.