У вихідні місто прибирали 300 снігоприбиральних машин

Київ. 16 січня. УНІАН. У вихідні дні на вулицях міста вдень працювало понад 300 одиниць снігоприбиральної та допоміжної техніки, вночі – 275 одиниць.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Зокрема, було задіяно 102 одиниці солерозкидувачів. Протягом 14-15 січня було використано 2 600 тон солі та 1330 тон піскосоляної суміші.

На очищенні зупинок громадського транспорту, підходів до підземних пішохідних переходів та тротуарів, які обслуговуються ШЕУ районів згідно титульних списків зимового прибирання, працювало близько 300 осіб.

У КК «Київавтодор» зазначають, що від самого початку особливих погодних умов, транспортний рух у місті не зупинявся. Роботи із зимового утримання вулично-шляхової мережі міста продовжуються в посиленому режимі. На даний час продовжується технологічна обробка проїжджих частин протиожеледними матеріалами, розчищаються тротуари, які обслуговуються ШЕУ районів, а також сходи, зупинки громадського транспорту, підходи до підземних переходів та підземні переходи. Для ручної розчистки задіяні всі служби комунальних підприємств.

Як підкреслили в корпорації, невиконання водіями правил дорожнього руху в частині паркування унеможливлює виконання комплексу робіт із зимового утримання вулиць міста, особливо в його центральній частині, де ширина проїжджої частини обмежена. Тому керівництво «Київавтодору» просить водіїв у період негоди бути пильними та обачливими і з розумінням поставитися до роботи дорожніх служб.