Відзначено переможців конкурсу «Київ – казкова столиця»

Київ. 16 січня. УНІАН. Голова КМДА Олександр ПОПОВ вручив відзнаки переможцям конкурсу «Київ-казкова столиця» на краще оформлення вітрин та фасадів будинків до

новорічних та різдвяних свят, який проводився спільно КМДА та телеканалом «Сіті».

Як інформують в прес-служба міськдержадміністрації, переможцем став магазин іграшок та декору «Скорпіо», що на бульварі Лесі Українки, 2. Щороку саме цей заклад кияни

відзначають, як найкраще прикрашений магазин міста.

Конкурс «Київ – казкова столиця» тривав з 1 до 25 грудня минулого року. За першість змагалися юридичні та фізичні особи, які власноруч оформляли фасади офісних та приватних будинків, вітрин магазинів, ресторанів, салонів, установ та зареєструвалися для участі у конкурсі на сайті телеканалу «Сіті». Про кожного з учасників в ефірі телеканалу та на його сайті демонструвався інформаційний ролик. Переможця визначали кияни,

голосуванням на інтернет-сторінці проекту.

Метою конкурсу було сприяти покращенню естетичного вигляду міста, створення позитивного іміджу столиці України, казкової атмосфери під час зимових свят.

«Красива ілюмінація, я гадаю, це не розкіш, це атрибут сучасної європейської столиці. Як на мене, то цього року наше місто особливо красивим зустрічало Новий рік. І багато в чому це заслуга не лише комунальних служб, але й підприємців та самих киян”, - зазначив О.ПОПОВ та подякував усім, хто долучився до конкурсу.

Голова КМДА відзначив також новорічні іграшки власного виробництва магазину-переможця. О.ПОПОВ звернув увагу, що ляльок вітчизняного виробництва поки що не багато, адже їхнє виготовлення в Україні, на жаль, занепало. У зв’зку з цим він запропонував відродити традицію київського лялькарства у рамках програми «Зроблено в Києві» та запропонував свою підтримку такому проектові.

«Це не правильно, що зараз ми маємо іграшки лише з китайським чи європейським обличчям. Вірю, що київські ляльки знайдуть своїх шанувальників і серед українців, і серед іноземних гостей нашого міста. Думаю, нам варто відпрацювати можливість запровадження такого сувенірного виробництва уже найближчим часом, адже це було б особливо актуально напередодні Євро-2012», – сказав очільник міськадміністрації.

Також О.ПОПОВ подякував телеканалу «Сіті» за ініціативу проведення конкурсу та закликав продовжити співпрацю і надалі. Зокрема, це стосується проектів озеленення та благоустрою міста.